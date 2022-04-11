Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина спас женщину из пасти аллигатора и получил медаль

CBS News: житель США спас соседку от трехметрового аллигатора и получил медаль

Фото: South Carolina Department of Natural Resources

Житель США спас соседку из пасти напавшего на нее аллигатора и получил медаль Карнеги за героизм. Об этом сообщает CBS News.

Нападение произошло в июле 2020 года на острове Калавасси, штат Южная Каролина. 73-летняя Кэрол Делиллио занималась вечерней уборкой во дворе своего дома, когда к ней подкрался трехметровый аллигатор, схватил за ногу и утащил в воду.

Кеннет Брайан Маккартер, в этот момент проезжавший мимо ее дома на гольф-каре, услышал плеск воды и крики о помощи. Мужчина бросился на помощь, не подозревая, что на женщину напал аллигатор. Ему удалось отбить Делиллио у хищника и вытащить ее на берег. Американке потребовалось несколько серьезных операций, чтобы спасти ногу, но теперь она снова ходит.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября

Медаль Карнеги вручается на территории США и Канады. На награду номинируются люди, которые спасли жизни других, подвергая себя смертельной опасности.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор забрался в школьный бассейн. Полиции пришлось использовать специальные приспособления, чтобы поймать животное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Командир батальона «Восток» заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя
Лавров заявил о превращении Киева в плацдарм для подавления России
Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине
Онколог рассказал о маскирующихся под другие недуги симптомах рака
Рост цен в Чехии достиг самого высокого уровня за четверть века
Стала известна судьба задержанной в Хорватии яхты Медведчука
Блогерша нашла способ превратить вещи из секонд-хендов в модную одежду
Микропластик впервые нашли в легких людей
Педофил заставил десятилетнюю москвичку сделать интимные фото и слил их в сеть
Назван срок перехода на полностью российские поезда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.