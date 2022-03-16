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Аллигатор забрался в бассейн и испортил тренировку команды пловцов

Метровый аллигатор в американской школе забрался в бассейн и помешал тренировке

Фото: страница Lake County Sheriff's Office в Facebook

Аллигатор в американском штате Флорида помешал тренировке школьной команды пловцов в бассейне. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В полиции округа Лейк сообщили, что стражи правопорядка прибыли в частную школу Монверде после сообщения о том, что аллигатор забрался в воду, испортил тренировку команды пловцов и отказывался добровольно покидать бассейн.

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8 ноября

Полицейские при помощи спасательного крюка подтащили метрового аллигатора к краю бассейна. После этого рептилию изловили.

Челюсти аллигатора обмотали изолентой, после чего его отвезли на озеро Апопка. Там полицейские освободили рептилию от изоленты и отпустили. В результате произошедшего ни люди, ни аллигатор не пострадали.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, на глазах у испуганного отца поиграл с аллигатором, который застрял в дренажной канаве. Мальчик принял его за черепаху.

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Алиса Дмитриева
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