Следователи рассказали о пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

СК заявил о возможном нахождении людей под завалами после взрыва газа в Ступино

По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино пострадали семь человек, однако следователи допустили, что под завалами еще могут оставаться люди. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что двое жильцов дома скончались, а еще пять человек получили травмы.

Как уточняет Telegram-канал «112», взрыв газа произошел в 05:45, когда большинство жильцов спали.

В ближайшее время людей поселят в гостиницах. В свои квартиры они смогут вернуться лишь после полного обследования дома.

Взрыв бытового газа в многоэтажке в Подмосковье произошел утром в понедельник, 11 апреля. Пострадавшие россияне госпитализированы в ступинскую больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами. После ЧП СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.