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Диетолог назвала лучшее лекарство для «начинающих гипертоников»

Врач Денисова: стакан свекольного сока поможет снизить давление у людей с предгипертонией

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала неожиданный способ борьбы с высоким давлением, который подойдет «начинающим» гипертоникам. Стакан свекольного сока, выпиваемый ежедневно, станет лучшим лекарством для профилактики заболевания. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, людям с предгипертонией для борьбы с давлением без лекарств обязательно стоит присмотреться к свекле, так как в ней больше нитратов, чем в других овощах. «Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов — от сердечной мышцы до головного мозга», — пояснила Денисова.

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Диетолог добавила, что всего 250 миллилитров свекольного сока в день помогут снизить воспаление и улучшат эластичность сосудов, за счет чего затормозится развитие гипертонии и атеросклероза. Причем сок, по ее словам, можно смешивать с другими соками из овощей (огуречным, томатным, морковным, сельдереевым). Также из свеклы можно делать смузи или употреблять ее в вареном виде.

Денисова напомнила и о противопоказаниях к употреблению свекольного сока. Он не рекомендован людям с диабетом, подагрой, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезнью.

Ранее кардиолог Владимир Пирожников рассказал, как отличить истинную гипертонию от ложной. По его словам, повышенная тревожность и панические атаки могут иметь схожие симптомы и тоже вызывать скачки артериального давления.

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Наталья Обрядина
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