Британию охватил дефицит топлива

В Великобритании протесты эко-активистов на нефтебазах привели к нехватке топлива на АЗС

Экологические протесты в Великобритании вызвали дефицит топлива на АЗС, из-за чего некоторые граждане не смогли попасть на работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Британские эко-активисты группы Just Stop Oil (Просто прекратите добывать нефть) приковали себя цепями к трубам на нефтебазе в Эссексе. Активисты написали в социальных сетях, что надеются оставаться на месте 24 часа или более, поскольку это является единственным способом, при котором коррумпированное правительство, которое «подталкивает страну не только к климатической катастрофе, но и к социальному кризису», прислушается к ним.

Издание отмечает, что из-за этого утром в понедельник, 11 апреля, многие британские водители столкнулись с дефицитом топлива. Одному британцу пришлось проехать 74 километра, чтобы заправиться и доехать до работы. Другой заявил, что из-за отсутствия топлива на ближайших заправках не смог выйти на работу. Еще один мужчина посетовал на то, что у него достаточно бензина в личном автомобиле, однако его не хватает на рабочих машинах, с помощью которых они перевозят людей из уязвимых слоев населения к врачу. Он подчеркнул, что перевозку людей в медицинские учреждения из-за нехватки топлива временно придется остановить.

Британский министр иностранных дел Прити Патель назвала протестующих «эгоистичными, фанатичными», а их действия «откровенно опасными», а министр окружающей среды Джордж Юстис раскритиковал крайнюю тактику активистов.

Издание со ссылкой на данные Fair Fuel отмечает, что в воскресенье, 10 апреля, было закрыто около трети заправочных станций. Однако в Ассоциации розничных продавцов бензина заявили, что протесты на нефтебазах не влияют на наличие топлива на большинстве заправок.

Группа Just Stop Oil проводит протесты 11-й день. 1 апреля активисты объединились с участниками Extinction Rebellion и вместе заблокировали десять нефтяных объектов. Активисты забрались на бензовозы и перекрыли доступ к участкам, некоторые пристегнули себя к баррелям с цементом. Протесты начались на фоне увеличения цен на энергию и незадолго до обнародования властями Британии плана по отказу от российских нефти и газа с помощью возобновляемых источников энергии, атомной энергии и британского ископаемого топлива.