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Психологи назвали способ преодолеть тупик в жизни

Психолог Клишина: бессонница и апатия сигнализируют о необходимости поменять жизнь

Фото: Unsplash

Группа психологов — Елена Синельникова, Татьяна Порицкая и Татьяна Клишина — в интервью для «Доктор Питер» рассказала, как понять, что в жизни наступило время для перемен. Специалисты посоветовали прислушаться к себе, обратить внимание на сигналы тела и чувства, а также назвали способ преодолеть неудовлетворенность жизнью.

Психологи отмечают, что первым сигналом, который должен заставить задуматься о новой жизни, является внутренний дискомфорт. Именно он как «красная лампочка» сообщает о своеобразном тупике и необходимости внести изменения в ситуацию вокруг.

Психолог Татьяна Порицкая считает, что важно не упустить сигналы от тела: «В первую очередь наше тело и настроение дают знать о том, что жизнь повернула в неблагоприятное русло. Вы можете пока сознательно не понимать этого либо может срабатывать одна из форм психологической защиты, но тело уже все понимает». Она отмечает, что приступы тревоги, паники, перепады настроения и бессонница являются сигналами тела о необходимости поменять что-либо в повседневности.

Кандидат психологических наук Елена Синельникова дополнила список признаков, сигнализирующих о потребности в переменах. По ее мнению, навести на мысли об изменениях в жизни должно чувство глубокой неудовлетворенности и раздражения. «Признаками, что жизнь вас уже категорически не устраивает, могут быть и перепады настроения, частые приступы раздражения или гнева, бессонница, панические атаки, апатия и безразличие. В общем, ваше поведение даст явные сигналы об этом», — добавила Порицкая.

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Чтобы приступить к полному изменению жизни, по мнению психологов, необходимо составить список всех неудовлетворяющих моментов. «Перечислить необходимо все — как глобальное, так и мелкое. От смены работы или партнера до избавления от противной зубной пасты и неудобных тапок. Все в вашей жизни — не мелочь!» — отметила Клишина.

Если решиться на перемены трудно, психолог Синельникова советует начинать изменения с маленьких шагов, чтобы постепенно чувствовать себя увереннее. «Важно быть психологически готовым к тому, что серьезные изменения не происходят за один день. Однако, начав действовать, вы почувствуете себя лучше, постепенно к вам будут возвращаться силы, вы будете все больше удовлетворены своей жизнью», — дополнила она.

Ранее психолог назвала способ избавиться от синдрома самозванца. Она объяснила, что его можно преодолеть через самоанализ.

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Елена Матвиенко
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