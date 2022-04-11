Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ избавиться от синдрома самозванца

Психолог Джина Вилд рассказала, что синдром самозванца можно преодолеть через самоанализ

Фото: Priscilla Du Preez / Reuters

Психолог и автор книг по саморазвитию Джина Вилд рассказала, как можно побороть синдром самозванца — явление, при котором человек не верит в себя и обесценивает любые достижения. В статье для Psychology Today специалист объяснила, как он мешает полноценной жизни, и назвала способ навсегда преодолеть эту вредную установку.

В тексте Вилд опирается на данные исследований, в ходе которых было установлено, что более 80 процентов опрошенных обнаруживают у себя синдром самозванца. О его наличии свидетельствуют обесценивание достижений, отсутствие веры в свои силы и установка, что человек всегда недостаточно хорош для чего-то.

Как отмечает психолог, избавиться от этого психологического явления возможно с помощью трех простых шагов. Во-первых, Вилд советует провести самоанализ и прикинуть, действительно ли у человека есть очень серьезные недостатки или он их себе надумал. По ее мнению, полезно будет откровенно поговорить с близкими, чтобы услышать правдивое мнение о себе.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Затем психолог рекомендует осознать, что время — самая ценная валюта в жизни, поэтому не стоит тратить его на сомнения и беспокойства. Наконец, Вилд рекомендует ежедневно вести дневник благодарности, то есть благодарить жизнь и себя как за удачные, так и за неудачные моменты дня. Психолог подчеркивает: нужно не сравнивать себя с другими, а осознавать собственную ценность и уникальность.

Ранее психолог Барбара Гринберг назвала четыре причины, разрушающие дружбу. Она отметила, что на дружеские отношения может негативно повлиять семья и романтическое чувство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Силуанов пригрозил судами Западу в случае объявления дефолта
В России выявили новую схему мошенничества с эскроу-счетами
Штаб одного из кандидатов в президенты Франции признал его проигрыш на выборах
Помощница учителя случайно совратила 14-летнего ученика и попала под суд
Психолог назвала способ избавиться от синдрома самозванца
Адвокат предупредил о рисках при оформлении карт зарубежных банков
Правительство выкупит акции пострадавших от санкций приоритетных компаний
Найден самый мощный мегамазер
Юрий Лоза назвал «кастрацией» мировой культуры запрет Достоевского на Западе
Оценена перспектива «смерти» доллара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.