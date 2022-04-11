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Минэк спрогнозировал срок возвращения экономики России к уровню 2021 года

Замглавы Минэка Торосов заявил о возможном возвращении экономики к уровню 2021 года за год

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год, такой срок назвал в интервью «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Прогноз реалистичен даже с такими жесткими санкциями, заявил он. Торосов также подчеркнул, что никакого дефолта не будет. По данным Минфина, на первое февраля 2022 года суверенный долг России составлял 59,5 миллиарда долларов, включая задолженность по внешним облигационным займам — почти 39 миллиардов долларов.

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Замглавы Минэкономразвития также рассказал, что правительство выкупит акции компаний, пострадавших от санкций. Средства возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Список мы опубликовать не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний», — отметил Торосов.

Ранее власти сообщили, что выделят триллион рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что экономике потребуется минимум полгода, чтобы перестроиться. Глава правительства также подчеркнул, что Запад развязал против России «настоящую экономическую войну» и перед властями страны возникли исторические вызовы.

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Платон Щукин
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