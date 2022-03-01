Триллион рублей из ФНБ выделят на покупку акций российских компаний
Российские власти выделят триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Минфину России ... осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.
Ранее российское правительство анонсировало план спасения отечественной экономики. По словам Мишустина, санкционное давление на Россию растет. Москва при этом воспринимает вводимые ограничения как недружественные действия со стороны США, стран Евросоюза и некоторых других государств, главная цель которых — «нанести урон по тем или иным направлениям».
Позднее Мишустин призвал активизировать механизмы импортозамещения в стране. По его словам, бизнес, который занимается этими проектами, должен получить дополнительную поддержку.