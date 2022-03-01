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Триллион рублей из ФНБ выделят на покупку акций российских компаний

Российские власти выделят триллион рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские власти выделят триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Минфину России ... осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.

Ранее российское правительство анонсировало план спасения отечественной экономики. По словам Мишустина, санкционное давление на Россию растет. Москва при этом воспринимает вводимые ограничения как недружественные действия со стороны США, стран Евросоюза и некоторых других государств, главная цель которых — «нанести урон по тем или иным направлениям».

Позднее Мишустин призвал активизировать механизмы импортозамещения в стране. По его словам, бизнес, который занимается этими проектами, должен получить дополнительную поддержку.

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Платон Щукин
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Триллион рублей из ФНБ выделят на покупку акций российских компаний
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