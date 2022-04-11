Мировой торговле предсказали сокращение темпов роста вдвое

ВТО заявила о сокращении темпов роста мировой торговли вдвое из-за ситуации на Украине

Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала сокращение темпов роста мировой торговли вдвое из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующий доклад секретариата был опубликован в Женеве 11 апреля, передает ТАСС.

Отмечается, что кризис может привести к сокращению темпов роста ВВП на 0,7-1,3 процентных пункта, то есть до 3,1-3,7 процента. «Согласно этому моделированию, темпы роста глобальной торговли в этом году могут снизиться почти наполовину: с 4,7 процента, о которых шла речь в прогнозах в октябре прошлого года, до 2,4-3 процентов», — полагают в ВТО.

Организация заявила, что снижение объемов производства и торговли ощутит на себе население всего мира, особенно страны с низким уровнем доходов на душу населения. Среди причин назван рост цен на продовольствие и энергию, а также снижение наличия товаров, экспортируемых Россией и Украиной.

Уязвимыми регионами ВТО назвала Африку и Ближний Восток, поскольку они импортируют более половины российского и украинского зерна. Среди долгосрочных рисков названа возможная дезинтеграция глобальной экономики и отмежевание крупных экономик для достижения большей самодостаточности в производстве и торговле.

Организация напомнила о важности сохранения основанной на правилах многосторонней торговой системы и призвала сохранить открытость рынка и экономические возможности для всех стран мира.

Ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала рассказала, что из-за ситуации на Украине произошел глобальный рост цен на продукты, и предрекла, что это может привести к возникновению бунтов, спровоцированных голодающим населением в бедных странах.

