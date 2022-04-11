В Британии спрогнозировали победу Макрона в выборах президента Франции

The Economist спрогнозировал победу Макрона с 74% во 2 туре выборов президента Франции

В Британии спрогнозировали победу действующего лидера Франции Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля. Об этом пишет британский еженедельник The Economist.

Статистика, на которую опираются обозреватели издания, предсказывает, что он получит 74 процента голосов избирателей, а его соперница, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 26 процентов.

«Однако настроения во Франции сейчас мрачные и бунтарские, и действующему президенту будет крайне сложно получить голоса разочарованных левых и правоцентристов. Во время недавнего выступления под Парижем он сам предупредил своих сторонников, что успокаиваться не время. Напомнив им о Brexit, он мрачно заявил, что "кажущееся маловероятным вполне может случиться"», — говорится в материале.

По данным еженедельника, «лакмусовой бумажкой» перед вторым туром выборов станут назначенные на 20 апреля теледебаты, которые покажут, «способна ли Ле Пен выглядеть достаточно компетентной, а Макрон — не казаться чрезмерно заносчивым».

Первый тур выборов президента Франции завершился 10 апреля. По данным после подсчета 86 процента бюллетеней по всей стране, на первом месте Макрон с 27,38 процента, на втором — Ле Пен с 25,31 процента, на третьем — Меланшон с 20,15 процента. Также Эммануэль Макрон лидирует с 30,41 процента после подсчета 45 процентов бюллетеней в столичном регионе страны, второе место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 25,24 процента.