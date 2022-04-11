В WWF ответили на просьбу российских экологов признать их иноагентами

WWF раскритиковал работу РЭО в ответ на просьбу признать его иноагентом

Всемирный фонд дикой природы (WWF) ответил на просьбу Российского экологического общества (РЭО) признать его иностранным агентом. Организация напомнила о своих заслугах на территории страны и раскритиковала работу РЭО, комментарий представителей фонда есть в распоряжении «Ленты.ру».

В WWF заявили, что РЭО пытается воспользоваться сложившейся ситуацией в личных интересах. Фонд указал на попытку председателя организации Рашида Исмаилова скрыть данные о бюджете. «Господину Исмаилову, прежде чем обращаться в Минюст, следовало бы для начала прояснить, почему на сайте его никому не известной организации РЭО отсутствует обязательный для НКО (некоммерческая организация — прим. «Ленты.ру») годовой финансовый отчет, что свидетельствует о полной непрозрачности», — говорится в сообщении. WWF также усомнился, что организация имеет право включать в свое название слово «российская», так как она не выполняет предусмотренных для этого законом требований по времени работы в стране и регионам присутствия.

WWF действует в России около 28 лет. За это время организация реализовала более 1,5 тысячи проектов для сохранения природы страны и поддержала расширение более 145 особо охраняемых природных территорий общей площадью 72 миллиона гектаров. Фонд начал сотрудничать с Минприроды и другими организациями, а также принял участие в восстановлении популяции зубров, амурских тигров, сохранении белых медведей и переселении леопардов в дикую природу. Подчеркивается, что WWF управляет состоящий из граждан России совет, а все сотрудники — россияне, среди которых кандидаты наук, почетные работники охраны природы, заслуженные экологи страны и кавалеры ордена Почета Российской Федерации.

Ранее РЭО направило письмо в Министерство юстиции с просьбой проверить Greenpeace и WWF на предмет статуса иноагента. В обращении указывается на «недружественные действия» организаций в отношении государственной экологической политики — по мнению РЭО, Greenpeace и WWF формируют негативное общественное мнение о действиях правительства в сфере охраны природы.