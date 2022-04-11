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Названа стоимость Xiaomi 12X в России

Xiaomi оценила смартфон 12X в России в 79 990 рублей

Фото: Xiaomi

Xiaomi анонсировала в России новый смартфон 12X и назвала его цену. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель была представлена глобально в декабре 2021 года, однако появилась на российском рынке только в апреле. Устройство относится к флагманской серии Xiaomi 12. Аппарат получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 герц. Девайс базируется на процессора Snapdragon 870 с поддержкой 5G, имеет от восьми гигабайт оперативной памяти.

На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей. Камера имеет оптическую стабилизацию, позволяет записывать видео в разрешении 8K с частотой 24 кадра в секунду. Xiaomi 12X получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 67 ватт. Стоимость аппарата в базовой версии, которая имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, составляет 79 990 рублей. Старшая модификация, получившая 256 гигабайт памяти, оценена в 85 990 рублей.

В серию смартфонов кроме модели Xiaomi 12X входят Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Девайсы на данный момент недоступны для покупки в России.

В конце марта аналитики Omdia назвали Samsung Galaxy A12 самым продаваемым смартфоном в 2021 году. В топ-5 также попали iPhone 12, iPhone 13, iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A.

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Андрей Ставицкий
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