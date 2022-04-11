Китай втайне поставил Сербии новейшие зенитно-ракетные комплексы

SCMP: в Сербии заметили китайские грузовые самолеты с новейшими ЗРК на борту

В конце прошлой недели некоторые СМИ заметили шесть грузовых самолетов Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, пролетающих над территорией Сербии. Как стало известно некоторым из них, Пекин втайне поставил Белграду новейшее оружие — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22, пишет South China Morning Post.

Китайские грузовые самолеты с военными опознавательными знаками были замечены в белградском аэропорту имени Николы Тесла. Хотя министерство обороны Сербии не ответило на вопрос СМИ о факте поставок, некоторые эксперты полагают, что есть все основания говорить о тайном договоре между сторонами. Аналитики опасаются, что на фоне боевых действий на Украине вооружение Белграда приведет к эскалации конфликта и в других регионах.

Отчасти эту информацию подтвердил и сам президент страны Александр Вучич 10 апреля. Он рассказал, что Белград договорился о поставках истребителей с Парижем и еще одной страной (но не стал называть ее). Страна также получила технику от России: с 2018 по 2020 год она закупила или получила в качестве военно-технической помощи 4 вертолета Ми-35М, 6 истребителей МиГ-29, 3 транспортных вертолета Ми-17В-5 и так далее.