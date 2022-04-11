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Россиянам рассказали о влиянии международной обстановки на вкус пива

Главный редактор Profibeer: пиво «Жигулевское» не пострадает от санкций

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный редактор портала пивного рынка Profibeer Дмитрий Дробышевский рассказал о влиянии международной обстановки и санкций на вкус российского пива. Свое мнение специалист высказал в беседе с журналистом «Ленты.ру».

По мнению Дробышевского, дефицит импортного хмеля приведет к тому, что многие сорта горького пива могут исчезнуть с прилавков или измениться, так как горечь появляется в пиве именно благодаря хмелю. «Скорее всего, пивовары будут стремиться закладывать как можно меньше хмеля в пиво, соответственно, это будут сорта не горькие, не охмеленные. Возможно появятся легкие водянистые сорта», — считает Дробышевский.

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При этом он добавил, что, например, пиво «Жигулевское» от санкций сильно не пострадает, так как для его производства не нужно много хмеля. То же самое касается темных сортов, в производстве которых хмель не так важен.

Ранее сообщалось, что российские пивоваренные компании объявили о повышении цен на свою продукцию на 5-20 процентов. Это произошло из-за резкого подорожания импортного сырья и материалов.

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Никита Савин
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