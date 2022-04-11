Лидер группы «Руки вверх!» рассказал о скитаниях по Москве

Лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, как 25 лет жил на съемных квартирах

Российский певец и лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, что после переезда в Москву у него не было собственного жилья, и ему пришлось скитаться по съемным квартирам. Он поделился историей в беседе с изданием «Москвич Mag».

Жуков переехал в Москву в 1995 году и на протяжении 25 лет жил в съемных квартирах. Однако положение не смущало артиста, так как он стремился пользоваться возможностями, чтобы осуществить свою мечту. «В каких только районах Москвы я не жил. Был период, когда был и бездомным — ночевал в клубах и у друзей», — рассказал певец.

На данный момент Жуков вместе с семьей проживает в собственной квартире в Таганском районе столицы. По его словам, жилье обладает уникальными преимуществами, включая настоящий камин и просторную террасу на крыше.

Жуков провел экскурсию по своей квартире во время интервью Лауре Джугелии в феврале 2021 года. Жилье оказалось выполнено в стиле минимализма, к поклонникам которого себя относит певец. В качестве главных цветов певец выбрал белый и серый, дополнив интерьер акцентами из древесины.