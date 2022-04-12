Путин проведет совещание по Арктике

Президент Путин 13 апреля проведет совещание по развитию российской Арктики

Президент России Владимир Путин в среду, 13 апреля, проведет совещание по вопросам развития Арктической зоны России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Там сообщили, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. На нем обсудят вопросы социально-экономического развития арктических территорий России, а также перспективы международного сотрудничества на северных территориях.

Кроме того, в повестку заседания войдет развитие Северного морского пути и вопрос о необходимых мерах для охраны окружающей среды. Также на встрече обсудят мониторинг климатических изменений в Арктической зоне.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручит правительству проработать ускоренное начисление «северных» надбавок для молодых специалистов в Арктике. Такое предложение глава государства сделал после заявления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о том, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров.