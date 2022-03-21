Путин поручит проработать ускоренное начисление надбавок специалистам в Арктике

Путин поручит правительству проработать ускоренное начисление «северных» надбавок

Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать ускоренное начисление «северных» надбавок для молодых специалистов в Арктике. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, передает РИА Новости.

Губернатор российского региона сообщил президенту, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров. Ускоренный процесс начисления надбавок поможет решить эту проблему и усилить федеральные структуры, считает Артюхов.

По его словам, отсутствие у молодых специалистов опыта для работы на Севере является препятствием для того, чтобы они приезжали трудиться в Арктику.

«Считаю, что это [ускоренное начисление надбавок] справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», — ответил президент на просьбу Артюхова.

Ранее президент Владимир Путин попросил следить за вечной мерзлотой в Арктике. Важно понимать и прогнозировать идущие на Севере процессы — для этого необходимы точные научные данные и прогнозы, подчеркнул глава государства.