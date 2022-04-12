Ирландия нашла способ борьбы с энергокризисом

Ирландия снизит НДС на счета за электроэнергию и газ для борьбы с энергокризисом

Ирландия нашла способ борьбы с растущими ценами на энергию. Власти рассматривают вопрос снижения НДС по счетам за газ и электроэнергию. Об этом сообщает телерадиовещательная компания RTE.

Для борьбы с энергокризисом правительство Ирландии планирует снизить НДС по счетам за электроэнергию и газ с 13,5 до 9 процентов. Снижение налога приведет к сокращению среднегодовых счетов за электричество на 61 евро и на 49 евро за газ. Отмечается, что снижение НДС будет временной мерой и потребует внесения поправок в законодательство.

За снижение НДС высказался министр энергетики Имон Райан. По его словам, нынешний налог добавляет 58,57 евро к счетам, которые идут на финансирование зеленой энергетики.

Также политики рассматривают введение временных низких тарифов, которыми смогут воспользоваться домохозяйства с умными счетчиками. Такие тарифы позволят около 750 тысяч домохозяйств сэкономить на счетах.

Кроме того, правительство планирует ввести дополнительные топливные пособия в размере 99 евро, которые получат 370 тысяч ирландцев с низким уровнем дохода.

Стремительный рост цен на газ и электроэнергию в Европе начался после того, как европейские странны решили постепенно отказываться от российских энергоносителей. Первыми, кто полностью прекратил импорт российского газа, стали страны Балтии.