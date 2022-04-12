Минобороны отчиталось об ударах по опорным пунктам ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ

Российскими артиллерийскими подразделениями были нанесены удары по шести опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 12 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, пункты, находившиеся в районе города Попасная, принадлежали 24-й украинской отдельной механизированной бригаде.

«В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения», — добавил Конашенков.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись с залпом ракет «Калибр», произведенным с борта малого ракетного катера. На кадрах ролика видно, как ракеты вылетают в ночное небо.