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Минобороны отчиталось об ударах по опорным пунктам ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российскими артиллерийскими подразделениями были нанесены удары по шести опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 12 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, пункты, находившиеся в районе города Попасная, принадлежали 24-й украинской отдельной механизированной бригаде.

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«В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения», — добавил Конашенков.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись с залпом ракет «Калибр», произведенным с борта малого ракетного катера. На кадрах ролика видно, как ракеты вылетают в ночное небо.

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Никита Абрамов
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