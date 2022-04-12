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Девушка хотела уменьшить подбородок и получила второй в виде отека

The Sun: блогерша Шаста Дон осталась с болезненным отеком после уменьшения подбородка

Фото: @champagneshasty

Блогерша Шаста Дон хотела уменьшить подбородок, но получила второй в виде отека. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что после процедуры осталась со «вторым подбородком» в виде болезненного отека. Известно, что она сделала инъекцию препарата под названием Belkrya, что служит нехирургической альтернативой липосакции.

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В итоге, по словам блогерши, в течение полугода ей пришлось восстанавливать здоровье. За это время она прошла восемь сеансов дренирования отека, чтобы удалить скопившуюся жидкость. Кроме того, впоследствии ей предстояло избавиться от образовавшейся на поврежденном участке рубцовой ткани с помощью микроигловой радиочастотной терапии, цена которой колеблется от 300 до 900 долларов (от 25 тысяч до 75 тысяч рублей) за сеанс. «Все еще ищу ответы и пытаюсь понять, что произошло», — прокомментировала ситуацию девушка.

В марте блогерша Кэтлин Каллахан рассказала, как решила сузить лицо с помощью инъекции в салоне красоты и осталась с внешностью лягушки. Девушка призналась, что хотела добиться изящных черт лица и согласилась на введение препарата «Кибелла» — дезоксихолевой кислоты, которая применяется в косметологии для сокращения жировой ткани под подбородком. Косметолог предупредил клиентку о возможности отека после процедуры, однако Каллахан призналась, что не ожидала настолько ощутимых последствий.

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Алина Гостева
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