В Крыму арестовали россиянку за осквернение могилы военнослужащего

В Крыму арестовали женщину, осквернившую могилу российского военного, погибшего на Украине

В Крыму арестовали пенсионерку, которая осквернила могилу российского военного, погибшего во время специальной военной операции на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

С сообщением о преступлении в полицию обратилась мать военнослужащего. Министр внутренних дел республики взял на личный контроль установление обстоятельств произошедшего.

Вскоре личность подозреваемой установили. Ей оказалась 60-летняя женщина. Она призналась, что, увидев на кладбище могилу военнослужащего, преднамеренно совершила противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).