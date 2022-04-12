Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Крыму арестовали россиянку за осквернение могилы военнослужащего

В Крыму арестовали женщину, осквернившую могилу российского военного, погибшего на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму арестовали пенсионерку, которая осквернила могилу российского военного, погибшего во время специальной военной операции на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

С сообщением о преступлении в полицию обратилась мать военнослужащего. Министр внутренних дел республики взял на личный контроль установление обстоятельств произошедшего.

Вскоре личность подозреваемой установили. Ей оказалась 60-летняя женщина. Она призналась, что, увидев на кладбище могилу военнослужащего, преднамеренно совершила противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о готовности США воевать «до последнего украинца»
«Одноклассники» изменили образы пользователей
Рост цен в США побил рекорд
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Лукашенко ответил на западные санкции словом «досвидос»
Названы регионы с самыми подорожавшими загородными домами
Космонавт высказался о возобновлении российской лунной программы
В России продлят срок действия истекших водительских прав
Показавший скандальный жест гонщик из России лишился лицензии
Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.