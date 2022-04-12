Назван самый актуальный купальник на лето 2022 года

Daily Star: купальники в технике кроше назвали самыми модными в 2022 году

Бикини-кроше (техника вязания крючком, с помощью которой создается полотно с ажурными узорами — прим. «Ленты. ру») назвали самыми актуальными купальниками лета 2022 года. О тенденции рассказала редакция Daily Star.

Издание привело данные крупного британского ретейлера New Look, которые были получены на базе платформы Pinterest. Согласно исследованию, в общей сложности пользователи сохранили изображения с одеждой-кроше более 300 тысяч раз. Кроме того, многие юзеры обращаются к поисковым системам за дополнительной информацией о том, с какими предметами гардероба лучше всего сочетать данный тренд.

Утверждается, что упомянутая пляжная одежда обрела популярность благодаря знаменитостям, в том числе солистке The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, американской модели Крисси Тейген и блогерше Деми Роуз.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images for SWIMMIAMI)

Редакция приводит в пример образ певицы Николь Шерзингер, которая выбрала для отдыха на островах желтый топ-кроше с вырезами. Модель Крисси Тейген, как отмечает автор материала, примеряла вязаный комплект из бра и юбки с бахромой, а блогерша Деми Роуз, в свою очередь, — позировала в нюдовом бикини во время отпуска на Карибских островах.

Ранее в апреле редактор британской версии журнала Glamour назвала самые удачные фасоны купальников для женщин с маленькой грудью. Автор материала, подчеркнула, что является обладательницей размера В (второй размер по российской системе), и не испытывает трудностей в выборе пляжной одежды. Однако, по словам журналистки, не все женщины удовлетворены своей небольшой грудью и многие хотели бы визуально ее увеличить. Для этого следует использовать не только push-up и бра со специальными вкладышами, но и бикини, бретели которых завязаны определенным образом.