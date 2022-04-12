Украине предрекли дефолт

Аналитик Подлевских предрек Украине дефолт по внешним и внутренним обязательствам

Из-за общемирового кризиса многие страны могут оказаться на грани дефолта, а для некоторых он почти неизбежен, сказал «Ленте.ру» финансовый аналитик Николай Подлевских. Он объяснил, что дефолт разного вида грозит России, Украине, а также странам, имеющим высокие долги по отношению к ВВП, например, США и Японии.

Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу на сумму в 51 миллиард долларов после того, как у нее закончилась валюта для импорта необходимых товаров. Подлевских уверен, что то же может ждать и ряд других государств.

Общие критерии

«В текущих условиях реально мало кто застрахован от возможных потрясений, — заметил аналитик. — Это разве что те страны, которые выдерживают нейтральную позицию относительно текущих событий и имеют небольшой уровень долгов. Для всех остальных любые сильные повороты в мировой экономике и финансах могут привести к тому, что ситуация станет неподъемной для имеющихся обязательств. В том числе, это относится и к нам, и к государствам, имеющим большие долги по отношению к ВВП, к таким, как США и Япония».

С финансовыми трудностями, по мнению экономиста, неизбежно столкнутся и европейские страны. Причина здесь будет заключаться, прежде всего, в вопросе экспорта энергоносителей, во многом завязанном на России.

«И все же, я думаю, что главный критерий, по которому следует отбирать страны, рискующие столкнуться с дефолтом, — это соотношение долга к ВВП, платежный торговый баланс и иные факторы, указывающие на устойчивость или неустойчивость экономики. Дело в том, что раньше, когда ситуация была относительно спокойной, многие государства могли себе позволить и 200 процентов отношения долга к ВВП. Но, когда весь мир начинает лихорадить, соблазн отказаться от выплаты кредитов довольно велик», — объяснил аналитик.

Маскировка дефолта

Главными претендентами на скорый дефолт Подлевских считает Россию и Украину, две основные стороны конфликта. Правда, Россию, по его словам, ждет только технический дефолт по внешним обязательствам, трудностей с внутренними на данный момент не предвидится.

А вот в Украине может произойти и то, и другое. Внешние долги у страны довольно большие, они уже подбираются к 100 миллиардам долларов. С внутренними тоже все непросто: сельское хозяйство сильно разбалансировано, как и все другие сферы Николай Подлевских финансовый аналитик

«При любом исходе силовых действий перед страной встанет проблема того, что нужно сажать культуры, нужно отапливать жилье и прочее. На множество задач нужны государственные деньги, а бюджет будет находиться в сильном запустении. Так что не исключаю, что в какой-то момент власти примут решение, что проще объявить дефолт и начать с чистого листа», — предположил Подлевских.

Он допустил, что дефолт могут объявить и США, только закомуфлировав его так, что даже само слово не будет звучать в официальной лексике.

«Это как когда они отказали в возможности приобретать определенное количество золота за доллары. Получается, что кредитор говорит, что хотел бы использовать счета, ГКО для определенных задач, а ему это запрещают. Это как раз и есть закомуфлированный дефолт. Когда подобные ограничения распространятся не на отдельные страны, а станут массовыми, замести такой дефолт под половик уже не получится», — объяснил экономист.