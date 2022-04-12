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Тело заключенного с раной на шее обнаружили в краснодарской колонии

На производственном участке в колонии Краснодарского края погиб заключенный

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В одной из колоний Краснодарского края обнаружили тело заключенного с раной на шее. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, тело обнаружили в здании производственного участка центра трудовой адаптации осужденных. При этом на данный момент непонятно, каким образом мужчина был ранен, ведь поблизости какого-либо оружия или схожих на него предметов найдено не было.

Известны некоторые подробности о личности погибшего: мужчина был осужден в июле прошлого года за кражу. Он отбыл полгода из назначенных судом двух лет лишения свободы. Однако до этого он уже был судим за грабеж и убийство.

Ранее в камере московского СИЗО № 2 «Бутырка» заключенного нашли мертвым. 33-летний мужчина покончил с собой в ночь на 11 апреля, другие подробности произошедшего неизвестны. Обстоятельства случившегося изучают правоохранители.

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Леонид Микуляк
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