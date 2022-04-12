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Мэр Мариуполя предрек переход города на стандарты ДНР

Новый глава Мариуполя Константин Иващенко предсказал, что город перейдет на стандарты ДНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новый глава Мариуполя Константин Иващенко предсказал, что город перейдет на стандарты Донецкой Народной Республики (ДНР) в обозримом будущем. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«В самом обозримом будущем появится все вами перечисленное — и рубль, и пособия. Мариупольцы смогут получить и паспорта ДНР, и России — так же как и все остальные жители республики», — сказал мэр.

По его словам, власти рассматривают возможность открытия первых школ в конце апреля, это будет зависеть от обстановки. Так, если опасность сохранится, что власти отложат это мероприятие до сентября. «Система образования перейдет на стандарты Донецкой Народной Республики, которые практически полностью соответствуют российским», — сообщил он.

6 апреля указом главы ДНР Дениса Пушилина мэром Мариуполя был назначен бывший городской депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Иващенко.

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Марина Совина
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