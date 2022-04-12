Будущее экономики России после падения ВВП оценили

Экономист Самиев допустил, что Россия сможет быстро отыграть падение ВВП

Россия может отыграть падение ВВП и выйти на устойчивый рост в течение нескольких лет в случае, если стране удастся переориентироваться на новые рынки, заключить партнерства с другими регионами и увеличить внутренний спрос, считает экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Будущее экономики страны он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

ВВП России в текущем году значительно сократится, в настоящее время Министерство финансов и Минэкономразвития готовят официальный прогноз. Ожидается, что падение составит более 10 процентов. Ранее похожие цифры назвал Всемирный банк. Организация ожидает, что к концу года российская экономика из-за санкций и сокращения внутреннего спроса упадет на 11,2 процента.

«Хотелось бы вспомнить 1999 год»

«Существующие прогнозы сильно отличаются друг от друга, — заметил аналитик. — Например, многие международные институты, рейтинговые агентства высказывают более жесткие предположения, ожидая, что падение ВВП к концу года может составить до четверти или до трети. Но все российские прогнозы, которые дают отечественные банки, аналитики, госструктуры колеблются как раз в 8-10 процентах. И, в принципе, это похоже на правду».

По словам Самиева, важно понимать, что сейчас Россия находится в состоянии полной неопределенности с точки зрения дальнейшей судьбы экспорта основных товарных групп, составляющих значительную долю ВВП: это энергоносители и ряд сырьевых товаров, металлов, дерева.

Несмотря на санкции, здесь есть даже некоторый рост, причем, как в натуральной, так и в денежной форме. И, при отсутствии жестких ограничений, бьющих по экспорту и производству, именно эти группы поддержат объемы ВВП Павел Самиев экономист

«То есть, потери, конечно, будут, но меньше, чем можно было бы ожидать. Но, если производство упадет, то, соответственно, упадет и ВВП», — объяснил экономист.

Несмотря на то, что падение на 10 процентов — довольно негативный сценарий, Самиев напомнил, что у России уже был подобный опыт, когда в 2008 году падение составило порядка восьми процентов. Тогда, по словам аналитика, хоть речь и шла о полномасштабном экономическом кризисе, ничего сверхъестественного не произошло.

«Мы видим, что восстановиться можно, то же показывает и опыт других стран. Если внутренний спрос будет расти, произойдет переориентация на новые рынки, будет налажено партнерство с другими регионами, отыграть падение и выйти на устойчивый рост Россия сможет в течение нескольких лет», — подчеркнул аналитик.

В любом случае, в падении на 10 процентов ничего такого драматичного нет. Хоть и хорошего, конечно, тоже. Хотелось бы еще вспомнить 1999 год, когда после дефолта 1998-го и событий, характеризовавших экономику как кризисную, рост составил рекордные 10 процентов. И это на следующий же год после дефолта Павел Самиев экономист

Негативный сценарий

Тем не менее, реальным, по словам Самиева, остается и сценарий стагнации российской экономики. Он будет реализован в случае, если стране не удастся переструктурировать экспортные направления и увеличить платежеспособный спрос.

«Нам необходимо переструтурировать экспортные сырьевые направления, поскольку именно они во многом формируют ВВП России. Нужно получить более устойчивую структуру экспорта, направленную не на ЕС, а на альтернативных потребителей. Второе — платежеспособный спрос, который уже должен раскрутиться внутри страны. Но у нас есть такие неприятные факторы, как рост безработицы в этом году и другие. Есть вероятность, что справиться с этим удастся за счет перестройки экономики, роста импортозамещения. Но, если не удастся решить две эти ключевые задачи, Россия придет к стагнации», — подытожил Самиев.

Тем не менее, шансы того, что России удастся реализовать более позитивный сценарий, по его мнению, достаточно велики. И, в таком случае, уже через год можно будет увидеть другую динамику экономики страны и даже другую ее структуру.

Между тем, крупнейшие иностранные банки, в том числе Goldman Sachs и Barclays, не видят возможности для российской власти смягчить самое серьезное падение экономики в 21 веке. При этом такие прогнозы готовились еще до пятого пакета санкций Евросоюза.