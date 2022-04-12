В ЕК не нашли запрещающих странам ЕС покупку газа в рублях юридических норм

Представитель ЕК не нашла ни одной нормы, мешающей странам ЕС оплачивать газ рублями

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант не сумела назвать ни одной санкционной или юридической нормы, которая могла бы помешать странам-членам Евросоюза (ЕС) оплачивать поставки российского газа в рублях. Как уточняет ТАСС, соответствующий вопрос ей задали в ходе брифинга в Брюсселе во вторник, 12 апреля.

«Это вопрос эффективности санкций, которые мы приняли», — сказала в ответ Спинант, отметив, что действующие антироссийские санкции призваны «оказать максимальное влияние на российскую экономику и российское правительство». При этом она попросила не требовать от нее проведения анализа каждого контракта на национальном уровне.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что схема, позволяющая платить России за газ в рублях и не нарушающая санкции Евросоюза, существует, и республика может ее использовать для дальнейших расчетов.