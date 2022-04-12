Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В ЕК не нашли запрещающих странам ЕС покупку газа в рублях юридических норм

Представитель ЕК не нашла ни одной нормы, мешающей странам ЕС оплачивать газ рублями

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант не сумела назвать ни одной санкционной или юридической нормы, которая могла бы помешать странам-членам Евросоюза (ЕС) оплачивать поставки российского газа в рублях. Как уточняет ТАСС, соответствующий вопрос ей задали в ходе брифинга в Брюсселе во вторник, 12 апреля.

«Это вопрос эффективности санкций, которые мы приняли», — сказала в ответ Спинант, отметив, что действующие антироссийские санкции призваны «оказать максимальное влияние на российскую экономику и российское правительство». При этом она попросила не требовать от нее проведения анализа каждого контракта на национальном уровне.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что схема, позволяющая платить России за газ в рублях и не нарушающая санкции Евросоюза, существует, и республика может ее использовать для дальнейших расчетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о готовности США воевать «до последнего украинца»
«Одноклассники» изменили образы пользователей
Рост цен в США побил рекорд
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Лукашенко ответил на западные санкции словом «досвидос»
Названы регионы с самыми подорожавшими загородными домами
Космонавт высказался о возобновлении российской лунной программы
В России продлят срок действия истекших водительских прав
Показавший скандальный жест гонщик из России лишился лицензии
Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.