Арендаторам квартир в Москве начали предоставлять 30-процентные скидки

Риелторы сообщили о падении спроса на элитное съемное жилье в Москве на 20 процентов

На рынке элитной аренды в Москве с начала марта 2022 года число вакантных квартир увеличилось на четверть, спрос упал на 20 процентов. Оба фактора повлияли на поведение собственников: многие снижают арендные ставки, причем дисконты порой достигают 30 процентов, говорится в материалах агентства Apple Real Estate, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Введение беспрецедентных санкций привело к резкому падению числа нанимателей элитного московского жилья, сообщают риелторы. В результате выросло предложение. Кроме того, многие собственники в период неопределенности передумали продавать жилье и начали сдавать его. Некоторые ухали за границу, выставив освободившиеся квартиры на рынок аренды.

По данным специалистов, в настоящее время 90 процентов спроса на дорогое столичное жилье формируют россияне, 10 процентов приходится на иностранцев — приезжих из Кореи, Японии, Филиппин, Бразилии. В целом эксперты отмечают снижение арендных ставок: коррекция происходит в индивидуальном порядке по итогам торга, размер предоставляемой скидки может составлять от 10 до 30 процентов.

«В перспективе мы ожидаем постепенное замещение иностранного спроса — американские и европейские компании ушли, придет бизнес из государств, не поддерживающих санкции в отношении РФ. Соответственно, будут новые корпоративные и индивидуальные наниматели», — прогнозируют риелторы. Они рекомендуют арендодателям пересмотреть свои запросы к квартирантам: быть лояльнее, снизить ограничения и в условиях высокой конкуренции вести разумную дисконтную политику.

Ранее стало известно, что в период с 20 февраля по 20 марта 2022 года число предлагаемых в аренду квартир в Москве выросло на 77 процентов, или на 11,7 тысячи объектов. Всего в городе свободны около 26,9 тысячи квартир. При этом москвичи урезали требования к арендаторам — рост конкуренции на рынке привел к тому, что собственники готовы сдавать жилье тем категориям граждан, которые раньше даже не рассматривались.