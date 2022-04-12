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Шольц обсудил с предпринимателями влияние на бизнес санкций против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с предпринимателями влияние на бизнес санкций против России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с немецкими предпринимателями влияние на бизнес антироссийских санкций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

Сообщается, что компании выразили поддержку санкционных мер против России из-за специальной военной операции на Украине и указали на сложности с цепочками поставок, которые возникают уже сейчас. «Поддержание целостности цепочек поставок остается ключевой задачей федерального правительства», — подчеркнуто в сообщении. Особое внимание в разговоре также уделили динамике цен на энергоносители — предприниматели рассказали о проблемах из-за роста цен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил Шольцем и озвучил ему идею ввести шестой пакет санкций Евросоюза против России. Кроме того, Зеленский и Шольц поговорили о дополнительных возможностях ЕС помочь Киеву — как в финансовой, так и в военной сфере.

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Марина Совина
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