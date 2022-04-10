Зеленский предложил Шольцу ввести шестой пакет санкций ЕС против России

Президент Украины Зеленский предложил Шольцу шестой пакет санкций ЕС против России

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и озвучил ему идею ввести шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что украинский политик уже обсудил это предложение с другими украинскими чиновниками. Кроме того, Зеленский и Шольц поговорили о дополнительных возможностях ЕС помочь Киеву (как в финансовой, так и в военной сфере).

Кроме того, ранее премьер Великобритании пообещал отправить Киеву очередную партию вооружений на 130 миллионов долларов. Кроме того, он заявил, что предоставит Украине зенитные ракеты Starstreak, которые, по его словам, летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.

В начале апреля страны Евросоюза ввели пятый пакет санкций против России. Среди ограничительных мер — эмбарго на уголь из России, которое вступит в силу с августа 2022 года. Импорт угля в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретят в ЕС.