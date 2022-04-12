В Европе признали безвыходность в ситуации с газом из России

Advance: Европа оказалась в безвыходном положении из-за ситуации с газом из России

Хорватское издание Advance признало, что Европа оказалась в безвыходном положении из-за ситуации с газом из России и, скорее всего, будет вынуждена согласиться на введение эмбарго на поставки газа из-за давления США.

Как считает автор статьи Антун Роша, европейские страны оказались в безвыходном положении, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.

«Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят. Однако она поставлена в практически безвыходную ситуацию», — отмечает журналист. По его мнению, если Европа будет воспротивляться американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально.

«А сама за кулисами "эгоистично" заключает энергетические сделки с Россией», — говорится в публикации.

Журналист предположил, что ситуацией воспользуется президент Украины Владимир Зеленский, который первым обличит европейцев, поскольку сейчас ему «открыты все трибуны». Роша пишет, что США продолжат давление на Евросоюз, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, «еще больнее». «Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту "боль" почувствует и сам блок», — обратил внимание он.

При этом, как заключил автор статьи, в Европе есть противники санкций против российского газа. Так, против введения ограничительных мер накануне выступил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции должны коснуться нефти и угля, не упомянув о голубом топливе.