На месте стрельбы в метро Нью-Йорка обнаружили заклинивший пистолет

New York Post: на месте стрельбы нью-йоркском метро обнаружен заклинивший пистолет

Пистолет афроамериканца, устроившего стрельбу в метро Нью-Йорка, заклинило во время пальбы. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседники газеты отметили, что следователи обнаружили на месте происшествия два магазина повышенной емкости и заклинивший «Глок». По их мнению, это помешало мужчине устроить новое массовое убийство. «Еще десятки людей были бы ранены или получили более серьезные травмы», — заявили источники издания.

Кроме того, на месте стрельбы обнаружили сумку, которую, предположительно, оставил подозреваемый. В ней следователи обнаружили дымовые шашки и фейерверки. Также отмечается, что преступник использовал тележку на колесиках для перевозки своих вещей.

Неизвестный темнокожий мужчина устроил стрельбу в метро Нью-Йорка 12 апреля. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 29 человек, однако ни один из них не получил травмы, угрожающие жизни. Глава полицейского управления города Кишант Сюэл признала, что мотивы до сих пор неизвестны полиции. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул предупредила жителей мегаполиса, что преступник все еще на свободе, полиция занимается его поисками.