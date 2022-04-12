Российские врачи поставили на ноги прикованного к инвалидному креслу грузина

В Новосибирске поставили на ноги грузина, который 14 лет был прикован к инвалидному креслу

В Новосибирске врачи поставили на ноги мужчину, который 14 лет был прикован к инвалидному креслу. Как уточняет портал ДокторПитер.ру, вернуть способность ходить приехавшему в Россию из Грузии Бакуру Шенгелии удалось травматологам-ортопедам Новосибирского НИИТО им. Цивьяна.

Портал указывает, что мужчина 14 лет назад попал в аварию во время отдыха в Турции. На родине ему помочь не смогли, поэтому семья обратилась к российским врачам. Сестра пациента Марина рассказала, что после аварии Бакур три месяца находился в коме. По ее словам, в Турции ему сделали операцию и спасли жизнь, а затем — доставили в Грузию на машине скорой помощи. Врачи утверждали, что Бакур никогда не сможет ходить, однако его близкие не сдавались.

«Как только родители слышали, что где-то принимает хороший врач, они сразу ехали к нему, никогда не опускали руки. Но везде ответ был один: с такой спинномозговой травмой брат никогда не сможет ходить, нужно с этим смириться. Наш папа даже обращался к президенту Грузии с просьбой о помощи, и было распоряжение направить Бакура к хирургу, но везде мы слышали отказ», — отметила родственница мужчины, добавив, что два года назад она узнала о нейрохирурге Вячеславе Ступаке из Новосибирского НИИТО им. Цивьяна и отправилась к нему на прием с фотографиями брата и результатами обследования.

Врач заверил, что травма не такая сильная, чтобы лишить мужчину возможности ходить, пусть и медленно. Кроме того, женщина проконсультировалась и с травматологом-ортопедом Игорем Пахомовым. Комментируя случай пациента, специалист отметил, что у него и его коллег достаточно много таких пациентов, поэтому врачи смогли оценить возможность проведения операции, общаясь по видеосвязи, однако из-за пандемии COVID-19 хирургическое вмешательство пришлось отложить на два с половиной года.

Операцию в итоге провели в январе, она длилась около 7 часов. На следующий день у мужчины была первая перевязка, и он впервые за 14 лет увидел свои ноги без гипса и бинтов. Российские врачи провели одномоментную коррекцию деформации обеих стоп, внутреннюю фиксацию металлоконструкциями и костную аутопластику. «В пятницу прошла операция, а в понедельник он уже сам встал. Было видно, что ему трудно. Во вторник Бакур уже свободно держал спину! Мы ждем от него еще больших успехов. Думаю, что через 2 месяца он уже начнет ходить», — отметила сестра Бакура.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.