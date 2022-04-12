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Джонсон высказался о своем уходе в отставку

Премьер-министр Великобритании Джонсон отказался обсуждать возможность ухода в отставку

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался обсуждать возможность своего ухода в отставку из-за штрафа, выписанного ему за проведение вечеринок в 2020 году во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Слова политика передает ТАСС.

«Я хочу иметь возможность продолжать и исполнять мандат, который у меня есть, а также решать проблемы, стоящие прямо сейчас перед страной. Это мой приоритет», — высказался глава британского правительства. Он рассказал, что оплатил штраф в размере 50 фунтов стерлингов (65 долларов), и принес свои извинения за инцидент с вечеринками.

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Ранее сообщалось, что британские политики призвали Джонсона уйти в отставку из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что уход премьер-министра необходим. Похожую позицию высказал и мэр Лондона Садик Хан.

О том, что Джонсон и министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак будут оштрафованы, полицейские донесли до британского правительства 12 апреля.

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Виктория Кондратьева
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