Трое россиян получили приговор за ошибочный самосуд над педофилом

Троим россиянам дали сроки за убийство и изнасилование «педофила» по ошибке

Трое россиян из Свердловской области получили приговор за ошибочный самосуд над педофилом — жители Верхней Пышмы устроили расправу над мужчиной, который на самом деле не имел никакого отношения к приписываемым ему извращениям. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает URA.ru.

По данным издания, за убийство и надругательство над жертвой двое мужчин получили 19 и 15 лет колонии строгого режима. Соучастнице дали 10 лет и 1 месяц колонии общего режима. Трое россиян задумали расправу над мужчиной в августе 2020 года — 23-летняя женщина услышала от своего ребенка и от дочери своей подруги, что мужчина их общей знакомой надругался над девочками. Вместо полиции фигурантка обратилась к двоим знакомым возрастом 31 и 32 года.

Вместе они нагрянули в садовый дом якобы педофила, жестоко избили его и надругались над ним, после чего уехали домой отсыпаться. Пострадавший скончался позже в больнице. Следствие опросило более 20 свидетелей, провело 20 разных экспертиз — судебно-медицинские, генетическую, биологическую, трасологическую. Также в ходе следствия выяснилось, что слухи о погибшем не имели под собой никакой реальной почвы.

