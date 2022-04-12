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Одна из голливудских киностудий задумала возобновить прокат фильмов в России

Крупная голливудская киностудия захотела в июле возобновить прокат своих фильмов в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Одна из крупнейших голливудских киностудий задумала возобновить прокат своих фильмов в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Издание со ссылкой на собственные источники передает, что сделать это планируется уже в июле 2022 года. По этому поводу ведутся переговоры с некоторыми российскими киносетями, однако окончательное решение будет приниматься с учетом ситуации на Украине. При этом не уточняется, о какой именно компании идет речь.

Ранее одна из крупнейших голливудских студий выдвигала предположение, что в лучшем случае прокат иностранных картин восстановится в мае. При худшем сценарии релиз зарубежных проектов может быть перенесен на полгода.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Марина Погосян
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