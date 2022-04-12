Пентагон прокомментировал сообщения о применении химоружия на Украине

Пентагон заявил о невозможности подтвердить сообщения о применении химвеществ в Мариуполе

США известна информация о возможном применении химических веществ в Мариуполе, но Пентагон не может подтвердить эти сообщения. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, передает Reuters.

«Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую озабоченность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать на Украине различные средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами», — прокомментировал он.

Ранее украинские военнослужащие заявили о якобы применении Донецкой народной республикой химического оружия в промзоне Мариуполя. Позднее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг эти сообщения.