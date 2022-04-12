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СКР возбудил дело против приказавшего обстрелять ДНР командира ВСУ

СКР возбудил дело против причастных к обстрелу ДНР военнослужащих Украины

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который отдал приказ обстрелять территорию ДНР. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, командиром реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ является Олег Анатольевич Филипович, однако к обстрелу кроме него причастны и пока что не установленные военнослужащие. Следствие считает, что в их действиях усматривается состав статьи «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации» УК РФ.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области, граничащей с Украиной. Председатель ведомства одновременно поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

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Владимир Шарапов
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