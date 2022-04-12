СКР возбудил дело против приказавшего обстрелять ДНР командира ВСУ

СКР возбудил дело против причастных к обстрелу ДНР военнослужащих Украины

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который отдал приказ обстрелять территорию ДНР. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, командиром реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ является Олег Анатольевич Филипович, однако к обстрелу кроме него причастны и пока что не установленные военнослужащие. Следствие считает, что в их действиях усматривается состав статьи «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации» УК РФ.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области, граничащей с Украиной. Председатель ведомства одновременно поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.