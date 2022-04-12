Россиянам предложили четыре замены гречке

Нутрициолог Марина Бессонова предложила заменить гречку пшеном, перловкой и полбой

В Роскачестве предложили россиянам обратить внимание на четыре вида круп с высокой пищевой ценностью, которые могут служить заменой гречке. Речь идет о пшене, перловке, полбе и ячневой крупе, пишет «Газета.Ru».

Преимущество пшена, по словам нутрициолога Марины Бессоновой, заключается в том, что оно разрешено при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок. «Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням. Кроме того, в пшене высокое содержание марганца, меди и железа — веществ, необходимых для нормального функционирования кровеносной системы», — объяснила она.

По словам нутрициолога, полба на 30 процентов состоит из белков и содержит 18 незаменимых аминокислот. Она отмечает, что эта крупа способствует повышению иммунитета, улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем, нормализует уровень артериального давления, снижает риск развития онкологических заболеваний, нормализует деятельность нервной системы, повышает стрессоустойчивость. Более того, по мнению специалистки, в полбе содержится ценная для беременных женщин фолиевая кислота.

Что касается перловой крупы, то в ней, по словам Бессоновой, есть витамины D, А и Е, которые отвечают за красоту ногтей, волос, кожи, а также витамин К, необходимый для нормализации свертывания крови. Помимо этого, перловка оказывает благотворное воздействие на нервную систему.

По утверждению специалистки, ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность, а также снижает уровень холестерина в крови.

В Роскачестве предупредили, что некоторым людям эти крупы могут быть противопоказаны. В полбе, ячневой крупе и перловке содержится глютен, поэтому их нельзя есть при целиакии. Также полбу не рекомендуют есть в острый период кишечных расстройств и язвенной болезни. Беременным женщинам посоветовали убрать из рациона ячневую крупу из-за мочегонных свойств. А пшенка, по информации Роскачества, мешает всасыванию йода, поэтому ее не следует употреблять при заболеваниях щитовидной железы, а также при повышенной кислотности желудка, язве и гастрите, заболеваниях почек, подагре или кальцинозе.

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