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В Минобороны сообщили о срыве попытки украинских военных вырваться из Мариуполя

Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Остатки подразделений украинских войск, окруженные на территории «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича», 11 апреля предприняли безуспешную попытку вырваться из Мариуполя. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, группа военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась выехать с территории завода и покинуть город в северном направлении.

Отмечается, что попытка была сорвана ударами авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Уточнялось, что лагерь базировался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

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Варвара Кошечкина
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