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Назван способ избавиться от постоянного чувства вины

Психолог Шори заявил, что чувство вины формирует хронически заниженную самооценку

Фото: @felipepelaquim / Unsplash

Психолог и кандидат наук Хэл Шори рассказал, как избавиться от постоянного чувства вины за поступки и самого себя. В статье для Psychology Today Шори объяснил, что проблема кроется в глубоких психологических установках, которые формируются еще в детстве, и назвал способ изменить мышление при помощи самоанализа.

Шори заявил, что взрослые люди могут постоянно страдать от чувства вины, причины которого, возможно, сами не могут себе объяснить. В основе такого негативного мышления, по мнению психолога, лежат глубокие психологические установки родом из детства, например: «я всегда неправ, потому что во мне есть что-то ошибочное и неисправимое». Как отмечает специалист, подобные убеждения формируют хронически заниженную самооценку и мешают полноценной жизни.

Психолог подчеркивает, что каждый человек совершает в жизни ошибки, а чрезмерная концентрация на неудачных моментах только вредит ментальному здоровью и усиливает чувство вины. Избавиться от разрушающих чувств, по словам Шори, поможет самоанализ.

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Вместо постоянного прокручивания прошлых неудач Шори советует формировать навык позитивного мышления: «Каждый раз, ощущая вину или стыд, спросите себя: действительно ли я причинил кому-то вред? Мог ли я поступить иначе? Подробный анализ совершенных действий позволит понять, что чувство вины абсолютно беспочвенно и нет оснований осуждать себя».

Психолог советует чаще прибегать к саморефлексии, уважительно относиться к каждому своему поступку и беспристрастно оценивать личные действия, чтобы обрести жизнь, свободную от негативных чувств.

Ранее психолог Джонис Уэбб рассказала о необходимом навыке для выживания в обществе. Она объяснила, как самоподдержка поможет стать эмоционально стойким во взрослой жизни.

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Елена Матвиенко
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