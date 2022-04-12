Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского полицейского арестовали за избиение до смерти пьяного мужчины

В Нижнем Новгороде полицейского отправили в СИЗО за избиение до смерти 42-летнего мужчины

Фото: СК РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 24-летнего полицейского отправили в СИЗО за избиение до смерти 42-летнего россиянина. Об этом во вторник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 9 апреля на улице Бекетова в Советском районе города водитель такси высадил пьяного пассажира, который отказался оплатить проезд. Выйдя из машины, он поссорился с ранее незнакомым мужчиной, во время конфликта тот несколько раз ударил пассажира ногой по телу. Затем пострадавшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

После этого было возбуждено дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Выяснилось, что обвиняемый работает в полиции, в момент совершения преступления он не находился при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о срыве попытки украинских военных вырваться из Мариуполя
В столичное метро доставили скафандр и макет ракеты ко Дню космонавтики
Врач назвал пять ранних признаков рака легких
Россиянин жестоко избил десятилетнего школьника посреди улицы и попал на видео
В ВФЛА объяснили отказ от обращения в суд из-за отстранения россиян
Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»
Депутат Рады сообщил об участии бывшего вице-премьера Грузии в боях на Украине
Ле Пен сменила лозунг избирательной кампании перед вторым туром
Владельцы салона красоты решили сделать ремонт и нашли жуткую потайную комнату
Малышева рассказала о неочевидных опасных причинах боли в пояснице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.