Российского полицейского арестовали за избиение до смерти пьяного мужчины

В Нижнем Новгороде полицейского отправили в СИЗО за избиение до смерти 42-летнего мужчины

В Нижнем Новгороде 24-летнего полицейского отправили в СИЗО за избиение до смерти 42-летнего россиянина. Об этом во вторник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 9 апреля на улице Бекетова в Советском районе города водитель такси высадил пьяного пассажира, который отказался оплатить проезд. Выйдя из машины, он поссорился с ранее незнакомым мужчиной, во время конфликта тот несколько раз ударил пассажира ногой по телу. Затем пострадавшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

После этого было возбуждено дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Выяснилось, что обвиняемый работает в полиции, в момент совершения преступления он не находился при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

