«Одноклассники» изменили образы пользователей

«Одноклассники» представили юзеров в образах космонавтов с помощью deepfake-технологий

В День космонавтики, 12 апреля, социальная сеть «Одноклассники» (ОК) представила пользователей в образах известных космонавтов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Юзерам предложили «примерить» облик космонавтов с помощью deepfake-технологий. Для этого команда соцсети сгенерировала более 180 миллионов персональных изображений, которыми можно поделиться с друзьями и подписчиками в ленте новостей в Android-приложении.

«В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Одноклассники» первыми среди российских массовых сервисов запустили технологию, позволяющую интегрировать лицо с помощью нейронных сетей в исходный объект: фото, видео или GIF-анимацию.

«Для каждого пользователя ОК создали несколько различных образов из редких архивных фотографий космонавтов и современных изображений космической тематики. В качестве исходных изображений соцсеть использовала черно-белые фотографии известных советских и российских космонавтов из архива Музея космонавтики», — говорится в пресс-релизе и уточняется, что предварительно все снимки были раскрашены, а их качество улучшено.

При публикации изображения под ним должна появиться ссылка на официальную группу Музея космонавтики в «Одноклассниках». Там можно будет найти и прочитать образовательные материалы.

Суммарно соцсеть сгенерировала более 180 миллионов образов пользователей менее чем за четыре дня. Все изображения были созданы на процессорах CPU благодаря специальной системе утилизации ресурсов.

В декабре в «Одноклассниках» появился сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей, с помощью которого пользователи могли поздравить друг друга с Новым годом в праздничном образе.