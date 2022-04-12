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Россия предложит запускать ракеты из-под OneWeb по льготным ценам

Рогозин заявил, что «Роскосмос» предложит льготы на запуски ракет из-под OneWeb

Фото: Roscosmos/ Globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация предложит запускать ракеты из-под спутников OneWeb по льготным ценам для тех стран, которые дружественно относятся к России и готовы к сотрудничеству в ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене … Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — указал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», такой запрос со стороны частных компаний по строительству спутников уже поступил. Он пояснил, что их аппараты слишком легкие, поэтому будут запущены в качестве попутной нагрузки к более тяжелым спутникам.

Рогозин уточнил, что подобные запуски уже планируются, ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут оставаться на Земле еще длительное время, поэтому задачи срочно их запустить пока нет.

Ранее руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец заявил, что отказ запускать спутники OneWeb и другие европейские космические аппараты на российских ракетах стал превентивным шагом по отношению к Европе. По его словам, компании Arianespace и OneWeb под давлением западной общественности со временем сами бы расторгли действующие контракты.

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Марина Совина
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