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В России оценили возможность дефицита препаратов для пациентов с онкологией

Онколог Каприн заявил, что в России нет дефицита препаратов для пациентов с онкологией

Фото: Pixabay

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн в беседе с ТАСС оценил возможность возникновения в стране дефицита препаратов, необходимых пациентам с онкологией. По его словам, на сегодняшний день нет проблем с доступностью данных лекарств, и дальнейших трудностей в этом вопросе пока не предвидится.

«На сегодня дефицита онкологических препаратов в Российской Федерации нет. Подавляющее большинство иностранных производителей заявили о намерении продолжить поставки. Имеется достаточный запас лекарственных противоопухолевых препаратов на данный момент», — заявил Каприн.

Он также добавил, что в настоящее время ведутся работы по производству отечественных лекарств, которые будут использоваться в области онкологии.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что онкология на ранней стадии имеет свойство «маскироваться» под другие недуги. По его словам, не стоит игнорировать реакцию организма на прием жирной пищи и мяса.

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Марина Совина
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