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Блогерша показала правильный способ носить босоножки с завязками

The Sun: блогерша показала технику завязывания шнуровки на босоножках для удобной ходьбы

Кадр: видео MarthaCov

Блогерша показала правильный способ носить босоножки с завязками, который не доставляет дискомфорт их владельцу. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались в The Sun.

Согласно материалу, многие женщины носят открытую обувь с завязками и испытывают неудобства, так как ремешки ослабевают при движении и стопы начинают скользить. Пользовательница сети с никнеймом MarthaCov придумала собственную технику завязывания шнуровки на босоножках для удобной ходьбы на протяжении долгого времени.

На размещенных кадрах девушка обернула шнурки вокруг щиколотки, затем дважды соединила их крест-накрест (по принципу жгута), после чего протянула завязки под пяткой и снова проделала те же действия на передней части ноги. На последнем этапе блогерша завязала шнурки на щиколотке. «Я гений. Вы точно услышали это впервые», — высказалась юзерша.

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Зрителей удивил предложенный метод, о чем они принялись писать в комментариях под роликом. «Это лучший совет! Я буду делать это вечно», «Революционно», «Ты правда гений», — писали одни. «Возвращаешься домой с вечеринки и хватаешь ножницы», «Представьте, что вы пытаетесь это сделать в нетрезвом виде», — отмечали другие.

Ранее в апреле блогерша рассказала, как превращать старые вещи из секонд-хендов в модную одежду. Эмили из Манчестера покупает подержанные предметы гардероба за бесценок на благотворительных распродажах и показывает, как преображает их своими руками в TikTok. В роликах блогерша рассказывает, как сделать трендовый топ из шорт, как ушить мужскую рубашку и о других модных лайфхаках.

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Полина Гераскина
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