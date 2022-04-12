В Кабардино-Балкарии заново измерили глубину уникального озера

Специалисты заново установили глубину Голубого озера в Кабардино-Балкарии

Специалисты центра «Лидер» МЧС России заново измерили глубину уникального водного объекта в Кабардино-Балкарии Голубого озера. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает портал «Это Кавказ».

Как рассказали в МЧС, ранее установить точную глубину карстового озера в Черекском районе республики не удавалось никому — в 2016 году специалисты Русского географического общества в ходе исследования предположили, что она составляет приблизительно 279 метров. Теперь же благодаря усилиям спасателей из центра «Лидер» стало известно, что глубина водоема 292 метра.

«Теперь наверняка можно сказать, что Голубое озеро Кабардино-Балкарии является одним из самых глубоких карстовых озер в Европе. До этого считалось, что в Хорватии расположена самая глубокая карстовая воронка (281 метр)», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что установить реальную глубину озера удалось с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «РБ-Мираж».

Ранее в апреле спасатели МЧС России провели учебно-тренировочные занятия по глубоководному погружению на нижнем Голубом озере в Кабардино-Балкарии. Они отработали методы плавучести, различные способы поиска пострадавших.

