Троих россиян отправили в колонию за похищение знакомого и попытку его убийства

В Якутии трое мужчин похитили человека и пытались убить его топором и осколком от бутылки

В Ленском районе Якутии троих мужчин осудили за похищение человека и покушение на его убийство. Об этом во вторник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Одного из фигурантов приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второму, с учетом ранее имеющихся судимостей, дали четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Третьего приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным ведомства, в июне 2021 года один из злоумышленников и его знакомый поссорились, после чего фигурант дела ударил оппонента по лицу, а затем с помощью двоих знакомых положил его в багажник автомобиля и вывез за черту города, в район дач. Пострадавшего затащили в баню. Там зачинщик конфликта ударил россиянина топором по голове, а его соучастник нанес ему несколько ударов в шею осколком бутылки.

Потерпевшему позже удалось бежать с участка. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он выжил.