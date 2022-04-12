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Российским женщинам рассказали о способе поднять самооценку

Гештальт-терапевт Бажан посоветовала женщинам ценить себя для повышения самооценки

Фото: Unsplash

Гештальт-терапевт Алла Бажан заявила, что успешность женщины в личной жизни и карьере не дает гарантии адекватной самооценки. Специалист отметила, что россиянки часто страдают, ощущая себя «недоженщинами», и рассказала о способах поднять свою ценность в собственных глазах изданию «Аргументы и Факты».

Бажан отметила, что для повышения самооценки способ «посмотреть в зеркало и сказать себе, что ты самая лучшая» малоэффективен, так как любовь к себе и понимание собственной значимости формируются как изнутри, так и через принятие и поддержку окружением и близкими людьми. В то же время, по словам гештальт-терапевта, российские женщины часто на основе стереотипов, воспитания и среды создают себе представления о стандартах красоты и успешности, и это делает их несчастными и не позволяет им чувствовать себя полноценными.

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Специалист посоветовала женщинам научиться оценивать и адекватно ценить собственные дела и присваивать себе свои достижения, а не приписывать их окружению. Для этого надо избавиться от внутренних запретов и комплексов. «Необходимо слышать мнение других о себе и важности своих действий для других и признавать это, принимая восхищение и благодарность окружающих. Это опять же нелегкий труд», — добавила Бажан.

В заключение гештальт-терапевт добавила, что восстановить умение ценить себя вполне реально, но для этого нужно целенаправленно работать над этой задачей либо с человеком, который будет для женщины авторитетом и при этом будет уметь видеть достоинства людей и грамотно подчеркивать их, либо со специалистом.

Ранее психолог Ольга Бочкова назвала родителям навык, которому надо обязательно обучить детей, чтобы они могли защитить себя от преступников. Она посоветовала научить их громко кричать, если к ним пристает незнакомец.

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Наталья Обрядина
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